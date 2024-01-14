«الختم البيضاوي» أبرزها.. تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

ناقش ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023- 2024، المقرر أن تبدأ الأربعاء 17 يناير الجاري، وتنتهي الأربعاء 24 من الشهر ذاته.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية يؤديها 87068 طالبا منتظما ومنازل، في 412 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى 3492 طالبا للشهادة الإعدادية المهنية في 25 لجنة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي

وبين أنه طالب بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية الـ10 بصفة مستمرة، لمتابعة سير الامتحان، والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

كما أكد «حسن»، ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية طالب الشهادة الإعدادية الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، مشددا على أنه يمنع تماما خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.