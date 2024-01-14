تأهل 4 فرق من علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة بمسابقة «Huawei»

أعلن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن تأهل 4 فرق من كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة، ضمن 12 فريقا على مستوى جمهورية مصر العربية في مسابقة Huawei ICT Innovation Competition 2023-2024.

تأهل 4 فرق من جامعة المنصورة الجديدة بمسابقة عالمية

وأشار الخولي، إلى تمكن 4 فرق من التأهل ضمن 12 فرقة على مستوى الجمهورية في المسابقة بمجال الذكاء الاصطناعي (AI)، مؤكدا دعم جامعة المنصورة الجديدة للفرق المشاركة متمنيا لهم التوفيق في التصعيد على مستوى أفريقيا والوطن العربي.

مسابقة الذكاء الاصطناعي والفئات المسموحة للتقديم بها

والمسابقة هي عبارة عن مسابقة مقدّمة من هواوي ICT Academy وهي مسابقة عالمية، تتم على مستوى العالم، في الـ Communications والـ Technology، هدفها الوصول الى أفضل المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك عن طريق دعم وصقل المواهب وإبرازها.

وتقدم المسابقة لطلبة الجامعات من السنة اولى فما فوق وصولا الى مرحلة الماجستير)في مختلف تخصصات مجال شبكات، برمجة، ذكاء اصطناعي وغيرها.