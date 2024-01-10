طفلة مصرية فائزة في مسابقة عالمية للبرمجة: صنعت روبوت وعمري 7 سنوات

كشفت الطفلة مارولا أمير، الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة دولية لصناعة وإنتاج الروبوتات بكوريا الجنوبية، عن سبب اتجاهها إلى مجال صناعة وإنتاج الروبوتات، موضحة أنّها تعمل في هذا المجال منذ 8 سنوات، حيث كان عمرها 7 سنوات آنذاك.

وأضافت مارولا، خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC»: «في البداية كنت بجرب حاجات كتير ملهاش علاقة ببعض، لكن البرمجة أكتر شيء جذبني ودخلت مسابقات فيها وأنا عندي 7 سنين».

مسابقة عالمية

وحول تفاصيل المسابقات التي خاضتها في مجال البرمجة، أضافت: «خلال فترة كورونا دخلت مسابقة عالمية وكانت أون لاين، وأخدت المركز الأول عالميًا لأول مرة في حياتي، وبعد كده دخلت حاجة اسمها سومو، بنتدرب على حاجة اسمها قوة الاندفاع، ودي منافسة بين روبوت وروبوت تاني وكانت أون لاين، وأخدت فيها المركز الأول».