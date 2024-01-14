سبب غلق شارع يوسف عباس.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

كشفت وزارة الداخلية، سبب غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر؛ الذي جاء تزامنًا مع استكمال خطة تنفيذ الأعمال الإنشائية به، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، ولمدة 30 يومًا عند الساعة 12 صباحًا، مع وجود عدد من التحويلات المرورية البديلة.

سبب غلق شارع يوسف عباس

وجاء سبب غلق شارع يوسف عباس، وفقًا لما بينته إدارة مرور القاهرة، استكمالًا لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات، وجرى وضع خطة التحويلات المرورية؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وإليكم التحويلات المرورية البديلة:

التحويلات المرورية

أولًا: محطة الاستاد

القادم من طريق النصر باتجاه طريق العروبة، تكون تحويلاته كالتالي:

- يسلك يمينًا إلى شارع ابن فضلان.

- ثم يسلك يمينا إلى شارع عمارات التوفيقية.

- وبعده يسلك يميناً إلى شارع خضر التوني.

- ثم يسلك يمينًا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق العروبة.

القادم من طريق العروبة تجاه طريق النصر:

- يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان.

- ثم يسلك يمينا إلى شارع الطيران.

ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات:

القادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر:

- يسلك يمينًا إلى شارع السوق.

- يسلك يسارًا خلف مدرسة «الشهيد رامى محمد الجنجيهى».

- يسلك يسارًا إلى شارع المهندسين العسكرين.

- يسلك يمينا إلى شارع يوسف عباس إتجاه طريق النصر.

القادم من طريق النصر تجاه شارع عبد العزيز الشناوى:

- يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان.

- يسلك يمينا إلى شارع الطيران.

ثالثاً: محطة جامعة الأزهر:

القادم من شارع عبد العزيز الشناوي تجاه شارع علي أمين:

- يسلك يمينًا إلى شارع الطيران.

- يسلك يميناً إلى شارع على أمين.

وبالنسبة للقادم من شارع علي أمين تجاه شارع عبد العزيز الشناوي:

- يسلك يميناً إلى شارع الطيران.

- ثم يسلك يسارا إلى شارع عبد العزيز الشناوي.

القادم من شارع يوسف عباس تجاه شارع علي أمين:

- يسلك يسارا إلى شارع عبد العزيز الشناوي.

- يسلك يمينا إلى شارع الطيران.

جهود الإدارة العامة لمرور القاهرة

- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة.

- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

- ضمان أمن وسلامة المواطنين.