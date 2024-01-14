«تعليم الإسكندرية» تستعد لاستقبال امتحانات الصف الثالث الإعدادي

تنطلق الأربعاء القادم 17 يناير 2024 امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» بمدارس محافظة الإسكندرية على مستوى الـ9 إدارات التعليمية، وتم الانتهاء من كافة التجهيزات بالمدارس لاستقبال الطلاب وتوفير كل الوسائل لتهيئة الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات دون أي شكاوى.

ممنوع اصطحاب المحمول

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ «الوطن» إنه تم مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الصف الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2023/2024، والذي تقرر عقده الأربعاء 17 يناير 2024 وفقا للجداول المعلنة، وتم التشديد على الالتزام بكافة القرارات الوزارية والنشرات والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع غلق البوابات والاهتمام بنظافة اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائياً للطلاب والمعلمين.

طلاب الدمج

وأوضح أبوزيد، أن طلاب الدمج يؤدون الامتحانات مع أقرانهم الطلاب داخل اللجان بأوراق الأسئلة الخاصة بهم، كما تم التنبيه على عرض التعليمات الخاصة باستلام مظاريف الأسئلة، وضرورة تضافر جميع الجهود لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب، وجاء جدول الشهادة الإعدادية كالتالي:

- الأربعاء 17 يناير 2024.. اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الخميس 18 يناير.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- ‏الأحد 21 يناير.. اللغة الأجنبية- التربية الفنية

- الاثنين 22 يناير.. هندسة، حاسب آلي.

- ‏الثلاثاء 23 يناير.. الجبر.

- ‏الأربعاء 24 يناير.. العلوم.