إذاعة مباريات مصر ببطولة أفريقيا بمراكز الشباب في بني سويف

أعلن هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة بني سويف، عن تجهيز مراكز الشباب والأندية بشاشات لتسهيل مشاهدة مباريات المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

تجهيز قاعات لتشغيل مباريات المنتخب المصري في مراكز الشباب

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه تم تجهيز قاعات وساحات مراكز الشباب، اليوم، لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة بالمجان لتشجيع المنتخب المصري في أولى مبارياته بالمجموعة الثانية التي تضم «غانا، موزمبيق، كاب فيري» بجانب منتخبنا الوطني.

كأس الأمم الأفريقية

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب موزمبيق، في مباراة قوية ومثيرة، يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط له في البطولة، ويمتلك منتخب مصر قوة هجومية كبيرة بقيادة محمد صلاح، الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم.

ويعتبر منتخب مصر أحد أهم المنتخبات الأفريقية إن لم يكن هو الأفضل في تاريخ القارة من حيث الإنجازات، حيث حقق المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية 7 مرات في تاريخه وتأهل إلى نهائيات كأس العالم في 3 مرات.