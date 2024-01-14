انهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وأعلنت جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2024، وتم توزيع الجدول على الإدارات التعليمية، والمدارس وكذلك الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني للمديرية.

الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه تم مناقشة الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان، بحيث لا تزيد عن 20 طالبا في اللجنة، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، ولفت إلى أنه تم التنبيه بتعليق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2024، في جميع المدارس.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2024

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية، على النحو التالي:

- السبت 20 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف، من الساعة 9 إلى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف، من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا.

- الأحد 21 يناير.. مادة الجبر والإحصاء، ساعتان، من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة ونصف، من الساعة 11.30 إلى 12.30 ظهرًا.

- الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية، ساعتين، من الساعة 9 إلى 11.00 صباحا.

الثلاثاء 23 يناير.. مادة الهندسة، ساعتين، من 9 إلى 11.00 صباحاً، ومادة التربية الفنية، ساعتان، من الساعة 11.30 إلى 1.30 ظهرًا.

- الأربعاء 24 يناير.. مادة العلوم، ساعتان، من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً.

-الخميس 25 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية، ساعتين، من 9 إلى 11.00 صباحا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي رياضي في الشرقية

- 20 يناير 2024.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف، من الساعة 9 إلى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف، من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا.

- الأحد 21 يناير، مادة الجبر والإحصاء، ساعتان، من الساعة 9 إلى 11.00 صباحا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة ونصف، من الساعة 11.30 إلى 12.30 ظهرًا.

- الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية، ساعتين، من الساعة 9 إلى 11.00 صباحا.

- الثلاثاء 23 يناير.. مادة الهندسة، ساعتان، من الساعة 9 إلى 11.00 صباحا، ومادة التربية الفنية، ساعتان، من الساعة 11.30 إلى 1.30 ظهرًا.

- الأربعاء 24 يناير.. مادة العلوم، ساعتان، من الساعة 9 إلى 11.00 صباحا.

- الخميس 25 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية، ساعتان، من الساعة 9إلى 11.00 صباحا.