جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024، «العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية»، والتي تبدأ من يوم الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وسيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يناير، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024

ووفقاً لما اعلنته مديرية التربية والتعليم في القاهرة، ان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بعد اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جاءت كالتالي:

الأربعاء: 17 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف.

- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.