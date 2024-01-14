جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنيا، اليوم الأحد، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2024، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

ويبدأ جدول الامتحانات يوم الخميس المقبل، ويستمر لمدة 6 أيام، على أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، أي قبل يوم واحد من إجازة نصف العام.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا

وقال حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2024، كالتالي:

يوم الخميس: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم السبت: امتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية.

يوم الأحد: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين: امتحان مادتي جبر وإحصاء التربية الفنية.

يوم الثلاثاء: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ولغة فرنسية ومادة المستوى الرفيع للغات.

يوم الأربعاء: امتحان مادة العلوم ومادة المستوى الرفيع للمدارس الرياضية.

توزيع كشوف الطلاب والمراقبين

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، في بيان سابق نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وتجهيز اللجان الامتحانية، وتوزيع كشوف الطلاب والمراقبين ورؤساء الامتحانات، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعربت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن تمنياتها بالتوفيق لجميع الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول.