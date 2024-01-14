نوة الفيضة الكبرى تودع الإسكندرية بأمطار خفيفة

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على مناطق غرب ووسط والجمرك وشرق، تزامنا مع اليوم قبل الأخير من نوة الفيضة الكبرى الحالية، التي متوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة مع الساعات المقبلة من مساء اليوم، يصحبها ارتفاع الأمواج، وبرودة الطقس.

وأكد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رصد سقوط أمطار خفيفة في مناطق غرب ووسط والجمرك وشرق.

وأضاف «نافع» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التعامل بشكل سريع مع الأمطار، في ظل رفع درجة الاستعداد بالشركة، منذ الأربعاء الماضي وحتى اعتدال الطقس.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

من جهته، شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة العمل وفقا لدرجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى الحالية، والأمطار متفاوتة الشدة.

تواجد ميداني للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وأكد المحافظ، في بيان، أنه جرى التنبيه على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.