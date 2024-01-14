الكاتب الصحفي بلال الدوي: المجتمع الإسرائيلي يعاني من حالة انقسام داخلي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن المجتمع الإسرائيلي يعاني كثيرا من الانقسامات الداخلية، والتي أصبحت خطرا حقيقيا على الأمن القومي لتل أبيب، موضحا أن أعداد كبيرة من الشعب الإسرائيلي لا سميا أهالي المحتجزين في غزة يطالبون بوقف الحرب وتفعيل عملية شاملة لتبادل الأسرى.

حالة غضب عارمة داخل المجتمع الإسرائيلي

وأوضح بلال الدوي، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن هناك حالة غضب عارمة داخل المجتمع الإسرائيلي جراء الحرب التي عمدت على شنها حكومة الاحتلال لا سيما التظاهرات التي شهدتها تل أبيب خلال الأيام الماضية، والتي شارك فيها وزير الحرب الإسرائيلي وكانت تطالب بوقفها ووضع اتفاقية شاملة لتبادل الأسرى.

الادعاءات الإسرائيلية بإغلاق معبر رفح

وتطرق الكاتب الصحفي للحديث عن الادعاءات الإسرائيلية بأن مصر أغلقت معبر رفح، وقال إن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية حيث أن 80% من المساعدات التي وصلت لقطاع غزة مصرية الأصل وبخصوص إغلاق معبر رفح فذلك لم يحدث على الإطلاق من الجانب المصري فالمعبر كان مغلقا من الجانب الآخر، والعالم كله شاهد عيان على ذلك لا سيما زيارة شخصيات دولية وأممية لمعبر رفح والذين يعدوا خير شهود على ذلك.