محافظ سوهاج: انتهاء أعمال رصف شارع محمد فريد بطهطا بتكلفة 2 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، انتهاء أعمال رصف شارع محمد فريد وتفرعاته بطول حوالى 500 متر تقريبًا، وبتكلفة نحو 2 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وخطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق والشوارع بطهطا.

تركيب الإنترلوك بشوارع طهطا

جاءت أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بمدينة طهطا بإشراف رئيس مركز ومدينة طهطا، ونواب رئيس المركز، وسكرتير الوحدة ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة، وبالتنسيق مع مسؤولي الطرق والرصف بالمحافظة، برئاسة المهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق والمهندس هاني فكري، رئيس وحدة الرصف بالمحافظة ومسؤولي الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

خطة تطوير طرق طهطا بسوهاج

الجدير بالذكر أنه يجري حاليًا العمل على رصف وتركيب الانترلوك لعدد كبير من الشوارع والحارات بمختلف أنحاء مدينة طهطا، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بعدد كبير من المناطق المختلفة بمدينة طهطا، خاصة طريق قرية الأثاث.