«أزهرية سوهاج»: 5 ضوابط لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، قبيل انطلاق الامتحانات لبحث الاستعدادات النهائية باللجان، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.

ناقش اللقاء الذي تم بحضور الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات، وطارق محمد أحمد، مدير مركز المعلومات، ومحمد بدوي الناظر، مدير إدارة التعليم الابتدائي، آخر استعدادات المنطقة واللجان.

إجراءات أزهرية سوهاج للامتحانات

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية على عدة إجراءات منها:

- مراعاة الدقة التامة والالتزام بالتعليمات الواردة في كراسة التعليمات الخاصة بالامتحانات.

- الاهتمام بدور الزائرة الصحية وإجراءات الأمن باللجان.

- التواصل المستمر مع غرفة عمليات المنطقة لتذليل أية عقبات قد تواجههم داخل اللجان.

- توفير الأجواء المناسبة للامتحان والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب.

- محاربة الغش والتعاون المشترك بين لجان المتابعة ومسؤولي اللجان لخروج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بمنطقة سوهاج الأزهرية.

متابعة امتحانات أزهرية سوهاج

وأجاب رئيس أزهرية سوهاج على تساؤلات الحضور، وشرح لهم كيفية التعامل مع الطوارئ حال حدوثها، كما استعرض الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب، أهم النقاط المتعلقة بتوفير المستلزمات الإدارية للجان، والتنسيق الكامل مع جميع الإدارات ورؤساء اللجان وكل المعنيين بالامتحانات.