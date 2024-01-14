سوهاج تطرح استغلال الإعلانات في 6 مناطق بمزادات علنية.. اعرف شروط التعاقد

أعلنت محافظة سوهاج، مواعيد المزايدات العلنية العامة لطرح حق استغلال الإعلانات لمدة 3 سنوات، بعدة مناطق بالمحافظة.

وحددت المحافظة، مواعيد كل منطقة وقيمة التأمين المطلوب بها، وشروط العقد بين المحافظة وجهة التعاقد الإعلاني.

خريطة المزايدات للاستغلال الإعلاني بسوهاج

وجاءت خريطة المزايدات العلنية كالتالي:

- يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل، شارع الجمهورية قيمة التأمين 200 ألف جنيه.

- يوم الاثنين 12 فبراير المقبل، منطقة الجرجاوية وميدان العروبة قيمة التأمين 65 ألف جنيه.

- يوم الثلاثاء 13 فبراير المقبل، منطقة الثلاث كباري قيمة التأمين 12 ألف جنيه.

- يوم الأربعاء 14 فبراير المقبل، مركز ومدينة المنشأة قيمة التأمين 35 ألف جنيه.

- يوم الأربعاء 15 فبراير المقبل، نفق العروبة الثقافة قيمة التأمين 15 ألف جنيه.

- يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل، شارع الجمهورية قيمة التأمين 65 ألف جنيه.

شروط التعاقد بين المحافظة والجهة المنفذة

- زيادة سنوية بمقدار 2% من قيمة العقد التراكمي.

- دفع مبلغ التأمين إلكترونيًا قبل ميعاد الجلسة.

- سداد 10% من قيمة العقد فور أن يجري اختيار الجهة المعلنة.

- تطلب كراسة الشروط من مخازن ديوان عام محافظة سوهاج.