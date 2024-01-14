تفاصيل تأجير مخبز جرجا «النصف آلي» بسوهاج.. قيمة التأمين والموعد والشروط

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا، بمحافظة سوهاج، طرح المزايدة المحلية لحق تأجير واستغلال المخبز النصف آلي، بقرية بيت خلاف الجديدة.

وحددت الوحدة المحلية، في بيان، مواعيد الجلسة العلنية، ومدة التأجير التي تبلغ 3 سنوات، ومبلغ التأمين وشروط الاشتراك بالمزاد.

تأمين تأجير المخبز النصف الألي بجرجا

أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بسوهاج، المبلغ التأميني للاشتراك بالمزاد، بثلاثة آلاف جنية فقط، لدخول المزاد، مع دفع 10% من قيمة مبلغ التعاقد عند انتهاء المزاد، بينما تبلغ قيمة كراسة الشروط 299 جنيهًا يضاف إليها 20 جنيهًا عند طلبها بالبريد، و14% قيمة ضريبة مضافة، و5 جنيهات طابع شهيد، و5 جنيهات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، و10 جنيهات رسالة.

شروط المشاركة بمزاد تأجير المخبز النصف آلي بجرجا

وجاءت شروط الاشتراك بالمزاد، كالتالي:

- حمل المتقدم لشهادة ضريبية وبطاقة رقم قومي وسجل تجاري، لنفس النشاط.

- حمل المتقدم للمزاد لشهادة تسجيل على القيمة المضافة، وصحيفة الحالة الجنائية ورقم الحساب البنكي وصورة للتسجيل الضريبي.

- أن تكون جميع الأوراق المقدمة سارية.