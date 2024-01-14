جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، وسط إجراءات رقابية مشددة لضمان حصول كل طالب على فرصته كاملة.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2024، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة، لقرائها على مدار الوقت.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2024

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2024 الآتي:

- يوم الأربعاء 17 يناير، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- الخميس 18 يناير، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأحد 21 يناير، امتحان العلوم والتربية الدينية.

- الاثنين 22 يناير، امتحان اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 23 يناير، امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، امتحان الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج

وفي نفس السياق، شدد وكيل تعليم بسوهاج، على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية، خلال أعمال امتحانات للشهادة الإعدادي، مشددًا على توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد أن المديرية أتمت استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية، التي ستنطلق يوم 17 يناير الجاري، وفق ضوابط وإجراءات مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب.