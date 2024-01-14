السكة الحديد تحدد المدة المسبقة لحجز تذاكر القطارات من ماكينات فوري

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المدة المسبقة لحجز تذاكر القطارات من نقاط البيع المتوافرة على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 820 ألف نقطة، وهي وكلاء البيع الذين تم التنسيق معهم لإتاحة تذاكر القطارات لجمهور الركاب، بنفس أسعارها في المحطات.

وأوضحت أن حجز تذاكر القطارات من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، متاح قبلها بـ14 يوما، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام بتعليمات حجز التذاكر واستقلال القطارات تفاديا للغرامات، مؤكدة أنه يمكن الحجز من خلال نقاط البيع لغالبية القطارات التي تسير على خطوط السكك الحديدية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد بالاستثمار في تحديث نظم الإشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، فضلاً عن تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الفعلية.

تعليمات مهمة من السكة الحديد

- عدم طبع أي تذاكر للمحطات التي لا توجد بها شبابيك تذاكر أي أرصفة فقط.

- عدم التصريح بطبع تذاكر «هلت» دون غرامة بالقطارات لكشوف الطلب الواردة بالمحطات.

- ضرورة المراجعة على البيانات الواردة من تقارير مشرفي القطارات.

- ضرورة المراجعة على البيانات الواردة من تقارير مكاتب المتحصلات.

- متابعة التقارير الخاصة بوكلاء البيع لصرف التذاكر بخصوص صرف التذاكر على القطارات.