«السكة الحديد» تعدل تركيب قطار رقم 946 بخط الإسماعيلية القاهرة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب قطار رقم 946 «الإسماعيلية - القاهرة»، ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة، اعتبارا من اليوم، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، والتطوير المستمر للمنظومة على جميع الخطوط للوجهين البحري والقبلي.

وفق جدول مواعيد القطارات يتوافر يوميا 7 قطارات من الإسماعيلية للقاهرة، ما بين قطارات مُحسن ومكيفة روسي وروسي، وجميعها تخضع للصيانة بشكل يومي، وفق تعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد قطارات «الإسماعيلية - القاهرة»

- قطار 1112 مُحسن يتحرك من الإسماعيلية الساعة 6:30 صباحاً ويصل إلى القاهرة الساعة 10:05 صباحا.

- قطار رقم 952 مكيف روسي يتحرك من الإسماعيلية الساعة 6:50 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 10 صباحا.

- قطار رقم 186 مكيف روسي يتحرك من الإسماعيلية الساعة 10 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 1:30 مساء.

- قطار رقم 954 روسي يتحرك من الإسماعيلية الساعة 12:40 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 3:50 مساء.

- قطار رقم 3016 مكيف روسي يتحرك من الإسماعيلية الساعة 4:40 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 7:20 مساء.

- قطار رقم 594 مُحسن يتحرك من الإسماعيلية الساعة 4:45 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 8:15 مساء.

- قطار رقم 960 مُحسن يتحرك من الإسماعيلية الساعة 8:00 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 11:00 مساء.