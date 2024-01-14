ضبط مستلزمات طبية ومخللات مجهولة المصدر بحملة مكبرة في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه جرى شن حملات مكبرة لضبط الأسواق.

مستلزمات طبية ومخللات

وأشار القلش، إن الحملات التي نفذتها إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل أسفرت عن ضبط الآتي:

- تحرير محضر حيازة وبيع قفازات طبية مجهولة المصدر.

- 30 علبة جوانتي بكل علبة 100 قطعة باجمالي 3 آلاف جوانتي مجهول المصدر.

- تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر وتم تحريز الآتي:

- 50 علبة سرنجات بكل علبة 50 سرنجة باجمالى 7500 سرنجة.

- عدد 80 علبة جوانتي.

- تحرير محضر حيازة مخلل مجهول المصدر، وتحريز 5 براميل مخلل مشكل وزن البرميل 50 كجم للبرميل بإجمالي 250 كجم مخلل مجهول المصدر.

- تحرير محضري حيازة زيوت أدخنة إليكترونية باجمالي 200 عبوة زيت مجهولة المصدر.

- تحرير 3 محاضر حيازة سجائر أجنبية بإجمالي 530 علبة مجهولة المصدر.

- تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.