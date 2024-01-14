تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية لإعلان أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبدء التجهيز لأماكن المعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة للجمهور.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية

وبحسب بيانات رسمية للغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية؛ فإن المعرض الرئيسي لأهلا رمضان في المدينة سيكون في حديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث أمام ديوان عام المحافظة.

وأضاف البيان، أن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية تشمل إقامة مكان في المعرض الدائم بنادي المنتزه ومعارض فرعية موزعة على نطاق المدينة لتوفير السلع والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة.

تخفيضات في أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الإسماعيلية

وتشمل أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية إقامة معرض في قرية نفيسة بدائرة مركز الإسماعيلية ومعرض اخر في قرية أبو عطوة ومعرض في قرية عين غصين باعتبارهم القري الاكثر ازدحاما في المحافظة.

كما تقيم الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين في الإسماعيلية معرض أهلا رمضان في مركز أبوصوير ومترص بمركز القصاصين ومعرض بمركز التل الكبير، ومعرض في مركز فايد، إلى جانب معرضين في مدينتي القنطرة شرق والقنطرة غرب.

وأشارت الغرفة التجارية في بيانها إلى أنه سيتم توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 30% على بعض المنتجات وخاصة السلع الرمضانية وياميش رمضان والتي يقبل عليها المواطنون بشكل كبير.