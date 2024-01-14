أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة قنا.. 10 منافذ

تعمل مديرية التموين والجهات المسؤولة في محافظة قنا على إنهاء الاستعدادات لتجهيز أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة قنا، على مستوى القرى والمراكز بالمحافظة، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في قنا

وتستعرض «الوطن» أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة قنا، والتي ستقام في كل أنحاء مدن قنا، وذلك بحسب مديرية التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية كالتالي:

- معرض أهلا رمضان بميدان الساعة في مدينة قنا

- معرض أهلا رمضان بجوار مدرسة الشهيد في مدينة قنا

- معرض أهلا رمضان بمجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا

- معرض أهلا رمضان 2024 في مقر الجمعية المصرية في منطقة حي المصالح.

- معرض أهلا رمضان في مدينة قوص بجوار بنك مصر.

- معرض أهلا رمضان في مدينة قفط.

- معرض أهلا رمضان على طريق مصر أسوان الزراعي أمام مدينة دشنا.

- معرضين أهلا رمضان في مدينة نجع حمادي.

- معرض أهلا رمضان في مدينة فرشوط بالقرب من مقر مجلس المدينة.

- معرض أهلا رمضان 2024 في مدينة أبوتشت.

موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بقنا

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، إن مديرية التموين انتهت من كل الخطط والأماكن التي ستقام فيها معارض أهلاً رمضان 2024 في محافظة قنا، وأماكنها سالفة الذكر، موضحا انتظار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية لضخ السلع الغذائية المخفضة بها، لافتا أنها ستكون في شهر فبراير.

وأضاف «السيد»، أن مديرية التموين تقدم سلعا غذائية مخفضة السعر حاليا في كل المنافذ التابعة للتموين في مدن المحافظة، موضحا أن أسعار اللحوم تتراوح ما بين 160 جنيها لكيلو البرازيلي، و220 للحوم السوداني.