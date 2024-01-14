موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024.. يستمر بعد حلول الشهر الكريم

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024، والمقرر انطلاقه قبل حلول شهر رمضان الكريم والمقرر حلوله يوم 11 مارس المقبل وفقا للحسابات الفلكية، إذ قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إقامة معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024

وحدد وزير التموين موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024، يوم 15 فبراير المقبل على أن يستمر لمدة شهر كامل، أي حتى منتصف شهر مارس المقبل، لتستمر إقامة المعرض بعد حلول شهر رمضان بـ4 أيام، من أجل طرح السلع بتخفيضات مميزة للمواطنين عن أسعار السلع في السلاسل التجارية والأسواق المحلية.

توزيع معارض أهلا رمضان في المحافظات

واتفقت وزارة التموين، مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمنتجين والسلاسل التجارية، على إنشاء معرض رئيسي لأهلا رمضان بكل محافظة، بحد أدنى 3 معارض إضافية فرعية، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة التي تجوب الميادين الرئيسية والشوارع في القرى والمراكز لطرح نفس سلع المعارض الرئيسية بنفس الأسعار.

ضخ سلع أساسية في معارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين، إتمام استعدادات ضخ السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم والياميش لمعارض أهلا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات من أجل اتاحة السلع أمام المواطنين قبل الشهر الكريم.