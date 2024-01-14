أماكن أهلا رمضان 2024 بمحافظة الشرقية.. في 19 مدينة وبالقرى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظة، خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أعلنت أماكن تواجدها وافتتاحها أمام المواطنين لإمكانية شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الغرفة والتجارية والمحافظة.

تستعرض «الوطن» أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية 2024 خلال التقرير التالي:

أوضح مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى الاستعداد لتجهيز أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية، مشيرا إلى أنه يجري الإعلان عنها فور الانتهاء منها، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها الأيام القليلة المقبلة.

19 مكانا لمعارض أهلا رمضان بالشرقية 2024

تأتي خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الشرقية، وفق حديث مصدر مسؤول بالتموين، بأنها ستكون موزعة في 19 مركزا ومدينة على مستوى المحافظة، لافتا إلى انطلاق سيارات تجوب القرى والمدن، بالإضافة إلى الشوادر ومعارض أهلا رمضان الثابتة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية

أضاف خلال حديثه أن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية توزع في الزقازيق، العاشر من رمضان، الحسينية، أبو كبير فاقوس، صان الحجر، ههيا، الصالحية، منيا القمح، بلبيس وكافة المراكز للوصول الى كافة المواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان بالشرقية

- منفذ معرض أهلا رمضان بشارع الفراخة بالزقازيق.

- منفذ بمركز ومدينة الحسينية بالقرب من مجلس المدينة.

- شوادر بمركز الحسينية.

- مركز أهلا رمضان بمنيا القمح.

- أهلا رمضان بالعاشر من رمضان.

- معرض أهلا رمضان بمدينة أبو كبير وشوادر اخرى.

- سيارات متنقلة تجوب القرى.

- معارض أهلا رمضان بالمدن الموزعة على مستوى المحافظة.

تخفيضات أسعار السلع 30% بمعارض أهلا رمضان

أكد أن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية، تأتي مخفضة بنسبة تخفيضات تصل 30%، مقارنة بالأسعار في المحلات والهايبرات التجارية، لافتا إلى مشاركة عدد من السلاسل التجارية في المعارض، وسيجري الإعلان عنهم.