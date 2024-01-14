انهيار شعبية بايدن لأدنى مستوى لرئيس أمريكي منذ 15 عاما

تبدأ فترة الانتخابات التمهيدية لعام 2024 بتقدم واضح لدونالد ترامب على منافسيه الجمهوريين في مقاييس الشعبية الرئيسية، وفي الوقت نفسه، يشهد معدل تأييد الرئيس جو بايدن انخفاضًا إلى أدنى مستوى لأي رئيس في السنوات الـ15 الماضية، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شبكة «إيه بي سي» نيوز الأمريكية.

منافسة بين ترامب وبايدن

ووفقاً للاستطلاع، تبين أن ترامب يحظى بتقدير جيد بشكل خاص من قبل الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية على ثلاثة مقاييس رئيسية، يعتبرونه أفضل فرصة للفوز في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر، ويرونه كقائد قوي والمرشح الأكثر تأهيلاً للحزب.

وبحسب التقرير، يتقدم ترامب أيضًا على خصومه الجمهوريين بفارق أقل على مقياسين آخرين، وهما التعاطف (أي فهم مشاكل الأشخاص مثلك) والقيم المشتركة، وأفاد سبعة من كل عشرة جمهوريين وأنصار الحزب الجمهوري برأي إيجابي عن الرئيس الأمريكي السابق بشكل عام.

وبشكل عام، يكون 72% من البالغين المتحالفين مع الحزب الجمهوري راضين عن ترامب كمرشح، مقارنةً بنسبة 75% في شهر مايو الماضي.

فترة حاسمة من الانتخابات

ومن ناحية أخرى، يشهد خلال هذه الفترة الحاسمة من الانتخابات، جدول مواعيد ترامب ازدحاما بالأحداث، فبالإضافة إلى جدوله المزدحم للحملات الرئاسية، يواجه ترامب أربع محاكمات رئيسية حيث يواجه 91 تهمة تتعلق بأعماله ومسيرته السياسية، ومن بين هذه التهم، هناك اثنتان تم رفعهما من قبل المستشار القانوني الخاص المعيّن من وزارة العدل جاك سميث، وتهمة واحدة من المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، وأخيرًا تهمة من المدعية العامة في جورجيا فاني ويليس.

وهناك قضايا قانونية معلقة في حوالي 20 ولاية، وتدور بعضها حول ما إذا كان ينبغي استبعاد ترامب من بطاقات الاقتراع وفقًا للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، ويشبه هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا في كولورادو الذي يرى أن الرئيس السابق «فقد أهليته» بسبب تورطه في تمرد، عندما حاول تغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس بايدن، وتحريضه على أعمال الشغب في 6 يناير 2021 خلال اقتحام الكابيتول.