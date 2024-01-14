كارثة كروية.. ماذا قالت صحف العالم عن سقوط منتخب مصر بفخ التعادل أمام موزمبيق؟

تعادل بطعم الخسارة، حققه منتخب مصر لكرة القدم، أمام نظيره موزمبيق في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الراهن، بهدفين لمثلهما.

صحف العالم، أولت اهتماما كبيرا بالمباراة، خاصةً في ظل تسليط الأضواء على قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد أن كان الفراعنة قاب قوسين أو أدنى من تلقي خسارة غير مسبوقة أمام المنتخب الموزمبيقي، قبل أن تنقذ ركلة جزاء سجلها صلاح في الثواني الأخيرة المنتخب من الخسارة.

ماذا قالت صحف العالم عن تعادل مصر بقيادة محمد صلاح أمام موزمبيق؟

«موزمبيق تدخل التاريخ»، هكذا وصفت شبكة «Sky sports» ما قدمه المنتخب الموزمبيقي أمام نظيره المصري، متابعة: «هدفان في ثلاث دقائق يذهلان مصر بقيادة محمد صلاح».

«france24» وصفت ما حدث لمنتخب مصر أمام موزمبيق بـ«الكارثة الكروية»، وقال التقرير: «لم تسر الأمور كما خطط لها في مصر، تعادل الفراعنة بقيادة محمد صلاح يوم الأحد مع موزمبيق، بعد أن أدرك المنتخب الفائز باللقب سبع مرات، هدف التعادل من ركلة جزاء متأخرة في الوقت الإضافي».

«كأس أفريقيا طالما ما تكون مليئة بالمفاجآت وكاد الفراعنة أن يدفعوا الثمن»، هكذا أتم التقرير، مشيدا بدور الجماهير المصرية التي تواجدت في ملعب المباراة لمؤازرة الفراعنة.

صحف العالم تبرز سقوط منتخب مصر في فخ التعادل أمام موزمبيق

«محمد صلاح ومصر محظوظان»، عنوان اختاره موقع «goal» العالمي تعليقا على المباراة، مؤكدا أن ركلة جزاء نجم ليفربول في اللحظات الأخيرة، حرمت موزمبيق من الفوز الأول على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية.

لم تتمكن مصر من الحصول إلا على نقطة واحدة من مباراتها الأولى في كأس الأمم الأفريقية أمام موزمبيق الصغيرة، وذلك بفضل ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة من محمد صلاح، واصل التقرير.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية إلى جوار كلا من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.