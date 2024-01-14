ظاهرة جوية متوقعة تؤثر على 11 محافظة خلال ساعات.. بينها القاهرة

تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات، فرص سقوط الأمطار، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وانخفاض في درجات الحرارة، إذ يسود طقس مائل إلى البرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مائل إلى الدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على مختلف المحافظات، جاء ذلك طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

وتشهد المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في 11 محافظة، هي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، الجيزة»، وذلك بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 9 صباحًا، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس في المحافظات

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي: «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، الدقهلية»، فرص سقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، يصل ارتفاعها إلى مترين ونصف.

سرعة الرياح في المحافظات

وعن سرعة الرياح في المحافظات، سجلت أقصى سرعة في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وبلغت 28 كيلو مترًا في الساعة، فيما سجلت أقل سرعة للرياح في القاهرة الكبرى.