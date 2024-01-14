نجاح جراحة استئصال ورم من مخ مريض بالميكروسكوب في سوهاج

أجرى فريق جراحة المخ والأعصاب، بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، جراحة دقيقة ونادرة لمريض يعاني من وجود ورم بالفص الأمامي، نجحت في استئصاله باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

تعافي المريض وخروجه من المستشفى

قال الدكتور محمد عبد الرحيم، مدير عام المستشفي لـ«الوطن» إنّ المريض خرج من المستشفي عقب إجراء الجراحة بصحة جيدة، عقب متابعة الفريق الطبي الذي أجرى العملية.

وأوضح أن مستشفى الهلال تستقبل منتفعي التأمين الصحي، ومازال العمل مستمرًا على أكمل وجه بأقسام المستشفي المختلفة، لتقديم أفضل خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي بالمحافظة.

الفريق الطبي المشارك بالجراحة

وأوضح «عبد الرحيم» أن الفريق الطبي بقسم جراحه المخ والأعصاب بالمستشفى، الذي أجرى العملية ضم كلا من: الدكتور عابدين خير الله، أستاذ جراحه المخ والأعصاب بجامعة سوهاج، والدكتور ديفيد نبيل، استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي، والدكتور بيشوي ناجي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور باسم فارس، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عبد الناصر، الطبيب المقيم بقسم جراحه المخ والأعصاب، وفريق التخدير ضم الدكتور حسام الدين مصطفي، استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد، استشاري التخدير، والدكتورة غادة محمد رفعت، أخصائي التخدير، والدكتور مينا فوزي، طبيب مقيم بقسم التخدير.