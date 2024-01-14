انطلاق مبادرة حصن طفلك بالقرآن بمركز أولاد صقر في الشرقية 27 يناير

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، انطلاق مبادرة حصن طفلك بالقرآن بمركز أولاد صقر في الفترة 27 يناير وحتى 8 فبراير لحفظ القرآن الكريم.

انطلاق مبادرة حصن طفلك لمدة أسبوعين

قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، إن مسجدي الرحمن والمسجد الكبير في مركز أولاد صقر يستضيفان مبادرة حصن طفلك بالقرآن، مشيرا إلى فترة العمل لانطلاق المبادرة في الفترة 27 يناير وحتى 8 فبراير لاستفادة أهل القرى بالمركز على أن تبقى مدة أسبوعين في المساجد بقرى المراكز وفي المدن.

شرح الجزء 30 من القرآن وتوفير كتاب للتفسير

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن مبادرة حصن طفلك التي أطلقتها وزراة الأوقاف تستهدف حفظ القرآن ومراجعة ما تيسر من مراجعته مع شرح للجزء الثلاثين منه ومقاصده، لافتا إلى أنها في الفترة من 27 يناير وحتى 8 فبراير من السبت الى الخميس بعد صلاة العصر.

مبادرة حصن طفلك في 5 آلاف مسجد

يذكر أن المبادرة حصن طفلك بالقرآن تنطلق في 5000 مسجد في محافظات الجمهورية، وشرح الجزء 30 وتفسير معانيه ومقاصده مع توفير كتاب الشرح كما يتم نشره إليكترونيا.