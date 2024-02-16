قائمة بأسعار كولدير المياه.. اختر المبرد الأنسب لاحتياجاتك

تختلف أسعار كولدير المياه حسب عدة عوامل، أهمها نوع المبرد وسعته والمميزات الإضافية التي يوفرها والماركة التجارية، وتعد مبردات المياه من الأجهزة المهمة التي تستخدم في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، فهي توفر مياه باردة وساخنة على مدار الساعة.

ونقدم لكم عبر السطور التالية أسعار كولدير المياه في مصر، والعوامل التي تؤثر في سعره، ومجموعة من النصائح عند شراء مبرد المياه، ونصائح للحفاظ عليه.

أسعار كولدير المياه

تختلف أسعار كولدير المياه تبعًا لعدة عوامل، وتتراوح أسعارها في مصر بين الألف وحتى أكثر من 10 آلاف جنيه، وفيما يلي قائمة ببعض أسعار المبردات وفقًا لمواقع البيع الإلكتروني:

- كولدير مياه فريش 3 حنفية: يبلغ سعره نحو 3000 جنيه.

- كولدير مياه كولدير 3 حنفية: يبلغ سعره نحو 4000 جنيه.

- كولدير مياه وايت ويل 3 حنفية: يبلغ سعره نحو 5000 جنيه.

- كولدير مياه تورنيدو 3 حنفية: يبلغ سعره نحو 6000 جنيه.

- مبرد مياه 2 حنفية للماء البارد والساخن من جاك لون أسود NGWD-2225B، يبلغ سعره 5 آلاف جنيه.

- مبرد مياه بحنفيتين بارد وساخن من كولدير، مبرد بتحميل علوي: سعره 6122 جنيه.

- مبرده 3 حنفية «بارد - ساخن - عادي» بدرجه تبريد مياه 10 درجة مئوية، وتبلغ سعه الخزان البارد 3 لتر، و درجة المياه الساخنة 95 درجة مئوية، و سعة الخزان 1 لتر: يبلغ سعره 4246 جنيه.

- موزع مياه بتصميم مضاد للضوضاء ومضاد للبكتيريا بصنبور ساخن وبارد من جاك، موديل NGWD-2225S، سعره 3654 جنيها.

عوامل تؤثر في أسعار كولدير المياه

نوع المبرد:

تتوفر كولدير المياه بأنواع مختلفة، مثل كولدير المياه الثابتة ومبردات المياه المحمولة، وتختلف أسعار الكولدير حسب نوعه.

سعة الكولدير:

تختلف سعة الكولدير حسب احتياجات المستخدم، فكلما زادت السعة، ارتفع سعر الكولدير.

الميزات الإضافية:

توفر بعض كولدير المياه مميزات إضافية، مثل وجود ثلاجة أو وجود خزان ماء ساخن إضافي، وتختلف أسعار الكولدير حسب الميزات الإضافية التي توفرها.

الماركة التجارية:

تختلف أسعار كولدير المياه حسب الماركة التجارية، فعادة ما تكون كولدير المياه من الماركات التجارية المعروفة أغلى ثمنًا من كولدير المياه من الماركات التجارية الأقل شهرة.

نصائح عند شراء مبرد المياه

عند شراء كولدير المياه، يجب مراعاة عدة نصائح، أهمها:

اختيار الكولدير المناسب لاحتياجاتك:

يجب اختيار كولدير مياه بسعة مناسبة لاحتياجاتك ومزايا إضافية تلبي احتياجاتك.

اختيار الكولدير من ماركة تجارية معروفة:

عادة ما تكون كولدير المياه من الماركات التجارية المعروفة أكثر موثوقية وتحملاً.

التأكد من جودة الكولدير:

يجب التأكد من جودة الكولدير من حيث الخامات والتصنيع.

قراءة مراجعات العملاء:

يمكن قراءة مراجعات العملاء على الإنترنت للتعرف على آراء الآخرين حول المنتج قبل شرائه.

أنواع مبردات المياه

تتوفر كولدير المياه بأنواع مختلفة، وهي:

مبردات المياه الثابتة:

تُستخدم مبردات المياه الثابتة في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، وتتميز بأنها توفر مياه باردة وساخنة على مدار الساعة.

مبردات المياه المحمولة:

تُستخدم مبردات المياه المحمولة في الرحلات والسفريات، وتتميز بأنها سهلة الحمل والتنقل.

نصائح للحفاظ على مبرد المياه

للحفاظ على كولدير المياه سليمًا وخاليًا من التلف، يجب مراعاة عدة نصائح، أهمها:

تنظيف كولدير المياه بشكل دوري:

يجب تنظيف كولدير المياه بشكل دوري باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

فحص مبرد المياه بانتظام:

يجب فحص كولدير المياه بانتظام للتأكد من سلامته وعدم وجود أي تلف.

صيانة كولدير المياه بشكل دوري:

يجب صيانة كولدير المياه بشكل دوري من قبل متخصصين لضمان سلامته وكفاءته.