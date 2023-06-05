مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء شرب المياه من كولدير في القاهرة الجديدة

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء شرب المياه من كولدير في منطقة القاهرة الجديدة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى الخاصة بأحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء والدي الطفل المتوفي للتحقيق معهما بتهمه الإهمال، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الكولدير تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول طفل جثة هامدة بادعاء صعق كهرباء، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعي «عمر ن» 5 سنوات، وبالفحص تبيّن أنّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبيّن خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

التحريات

وكشفت التحريات عن أنّه أثناء شرب الطفل المياه من كولدير بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، صقعه التيار الكهربائي ولفظ أنفاسه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.