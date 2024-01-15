تعرف على أعلى عائد لشهادة «الأهلي فورا» بالعملة الأجنبية

يبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية عن أعلى الشهادات الإدخارية بالعملة الأجنبية داخل البنك الأهلي المصري، وتعتبر شهادة الأهلي فورا الأعلى الفترة الحالية داخل البنك حيث يصل العائد الخاص بها إلى 27%، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل ومميزات شهادة الأهلي فورا من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة الأهلي فورا

- يحق للأفراد الطبيعيين البالغين والقصر المصريين والأجانب أيضاً شراء الشهادة.

- يبلغ الحد الأدني لشراء شهادة الأهلي فورا 1000 دولار ومضاعفاتها.

- فيما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- كما يصل سعر العائد إلى 27%.

- يتم احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

مميزات الشهادة

- الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري.

- تجدد الشهادة تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا والسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدار المنتج.

شروط الاسترداد

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.