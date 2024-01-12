فرصة للحصول على عائد يومي من البنك الأهلي المصري.. اعرف التفاصيل

أتاح البنك الأهلي المصري، فرصة لعملائه من خلال فتح حساب الأهلي اليومي بالجنيه المصري، بداية من مطلع العام الجاري، ومن خلاله سوف يستفيد صاحب الحساب بعائد يومي، لذا تستعرض «الوطن» بالتفاصيل الكاملة كل ما يتعلق بحساب الأهلي اليومي.

معلومات عن حساب الأهلي اليومي «حساب جاري»

- نسبة العائد: يومي يصل إلى 13% سنويا.

- متاح فتح الحساب للأفراد والشركات بشكل مجاني.

- فتح الحساب بعملة الجنيه المصري.

كيفية احتساب العائد

وحسب ما أعلنه البنك الأهلي المصري، فإن الحد الأدنى لفتح الحساب هو مبلغ 500 ألف جنيه مصري، على أن يتم احتساب العائد على رصيد الإغلاق اليومي.

كيفية فتح حساب الأهلي اليومي

ويمكن فتح حساب الأهلي اليومي «حساب جاري» من خلال إحدى الطرق الآتية:

- زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات المختلفة.

- عن طريق خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل.

- عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي المصري.

مميزات لفتح حساب الأهلي اليومي

وحسب ما أوضحته البنك الأهلي المصري، فإنه هناك مميزات أو خصائص أخرى مع فتح حساب الأهلي اليومي «حساب جاري»، ومن أبرزها:

- إمكانية استخراج دفتر شيكات.

- إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر.

- إمكانية فتح حساب مشترك.

- مصاريف فتح الحساب مجانية.

- عدم وجود مصاريف شهرية في حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.