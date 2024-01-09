أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي المصري 2024

يواصل البنك الأهلي المصري، تقديم المزيد من المنتجات البنكية إلى العملاء، ومن بين هذه المنتجات شهادات الادخار، التي يبحث عنها الكثيرون باعتبارها أكثر الأوعية الادخارية انتشارا، لما تحققه من عائد مضمون.

أعلى شهادة إدخار في البنك الأهلي المصري

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى شهادة إدخار في البنك الأهلي المصري، بعائد يصل إلى 27%، وبحد أدنى 1000 للشراء.

مميزات أعلى شهادة إدخار في البنك الأهلي المصري خلال 2024

- العائد على الشهادة: 27%.

- دورية صرف العائد: 27% سنويًا بنهاية المدة.

- فئة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: سنة واحدة.

- احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي للشراء.

تثبيت أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها في 21 ديسمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.