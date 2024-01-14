كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ، بدأ بالفعل في استقبال بيانات الطلاب، وذلك من خلال بوابة المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ، يكون متاحا من خلال الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم، بداية من اليوم، مشيرا إلى أن موعد تسليم الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة يبدأ من 11 فبراير وحتى 29 من الشهر ذاته، وذلك عبر الرابط هـنـا.

25 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في كفر الشيخ

وأشار المصدر أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ يبلغ نحو 25 ألفا و284 طالبا وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، وذلك في نطاق 13 إدارة تعليمية بالمحافظة.