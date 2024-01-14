رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
01:25 م | الأحد 14 يناير 2024
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ، بدأ بالفعل في استقبال بيانات الطلاب، وذلك من خلال بوابة المعلومات لوزارة التربية والتعليم. 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ، يكون متاحا من خلال الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم، بداية من اليوم، مشيرا إلى أن موعد تسليم الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة يبدأ من 11 فبراير وحتى 29 من الشهر ذاته، وذلك عبر الرابط هـنـا.

25 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في كفر الشيخ

وأشار المصدر أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ يبلغ نحو 25 ألفا و284 طالبا وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، وذلك في نطاق 13 إدارة تعليمية بالمحافظة.

اقرأ المزيد:

بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب العلمي والأدبي

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. اعرف رسوم التقدم

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. تبدأ غدا الأحد

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يشدد بمراعاة الدقة الشديدة في التصحيح بالكنترولات
بقلم خير الله فؤاد