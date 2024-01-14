رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية.. اعرف الخطوات

يبدأ طلاب الثانوية العامة التقديم عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية اعتبارا من اليوم حتى 22 فبراير المقبل، استعدادا لدخول امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يونيو المقبل.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، متاح من اليوم لتسجيل بيان الطلاب عبر الرابط من هــنـا.

خطوات التسجيل عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالقليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن»، أن خطوات التسجيل في رابط استمارة الثانوية العامة 2024 بالقليوبية كالتالي:

- الدخول عبر الرابط المخصص من هـنـا

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

- الضغط على تسجيل الدخول

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»

- الضغط على تسجيل الدخول

- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني

- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية

- قيام الطالب بتسجيل بياناته

- قيام الطالب برفع المستندات المطلوبة

- التأكد من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة

- حفظ البيانات

- طباعة استمارة الثانوية العامة 2024

موعد تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه متاح تسليم الاستمارات عقب التسجيل عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 اعتبارا من 11 فبراير المقبل وحتى 29 فبراير، حيث يقوم الطالب عقب تسجيل الاستمارة بتسليمها في المدرسة، بالإضافة لتسليم الأوراق والمستندات الخاصة به وهي:

- أصل شهادة الميلاد المميكنة بالرقم القومي

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب

- 3 صور حديثة مقاس 4 * 6 مدونًا عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها طبقًا لشهادة الميلاد، وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية

- إقرار وتوقيع ولي الأمر بعدم حيازة الطالب للهاتف أو أي أجهزة أخرى داخل لجنة الامتحان.