سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 15-1-2024 في الأسواق ومحال الصاغة

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أبرز الأخبار وأسعار الذهب صباح كل يوم، إذ شهدت أسعار الذهب منذ منتصف ليل أمس الأحد، انخفاضا بقيمة وصلت في بعض الأعيرة لـ25 جنيها في الجرام الواحد، في حين تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-1-2024، وفق بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم

خلال السطور التالية، تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-1-2024، في آخر تحديث نشرته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية في بداية التعاملات صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الاثنين 15-1-2024، نحو 3280 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال بداية التعاملات 3749 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، وهو الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 15-1-2024 في نهاية التعاملات 2811 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات نحو 26 ألفا و56 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.