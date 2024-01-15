شروط التقديم على ترخيص مخبز تمويني في الدقهلية

أعلنت وزارة التموين، شروط التقديم على ترخيص مخبز تمويني في الإدارات التموينية، التابعة لمديرية التموين بالدقهلية.

شروط تنفيذ مخبز تمويني بالدقهلية

وأشارت وزارة التموين، في بيان، إلى أنه يجب على الراغب في الحصول على ترخيص نخبز تمويني بمحافظة الدقهلية، مراعاة عدة شروط وهي:

- الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التي لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفي بحاجة السكان.

- عدم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التي تنتج الخبز الإفرنجي أو السياحي أو الحلوى من العجين.

- مساحة المخبز لا تقل عن 65 مترا.

- ارتفاع المخبز لا يقل عن 4 أمتار، ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشاني.

- مصدر المياة والكهرباء عمومي، مع وجود صرف صحي.

- جدران المعجن بالقيشانى وأرضية المعجن مبلطة، مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين وآخر للمياه الساخنة، وأن يتم العجن آليا في حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.

- دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن، وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.

- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز، وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعي مع توافر ولاعة سولارية أو غازية؛ لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها، مع مراعاة قوانين البينة، ويحظر استخدام المازوت تمامًا.

- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.

- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى أخطار الحريق.