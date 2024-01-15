الجمل البحري.. حكاية عجيبة من أعماق البحر الأحمر في السويس

يتميز البحر الأحمر بتنوعه البيولوجي الكبير، إذ يوجد به العديد من الكائنات البحرية المختلفة، ومن بينها الجمل البحري، الذي يعتبر من الأطباق الشهية التي يعشقها أهالي السويس، والسائحون الأجانب أيضًا.

جلب المحار من أعماق البحار

يقول اللول أبو ياسين، أحد أقدم العاملين في جلب وتجهيز المأكولات البحرية في منطقة الغريب في محافظة السويس في حديثه مع «الوطن»، إن الجمل البحري هو نوع من أنواع المحاريات، يجلبه الغطاسون من قاع البحر الأحمر من مناطق عديدة في الغردقة وسفاجا وغيرها، من المناطق المشهورة بجلب المحار من الأعماق.

الجمل البحري

وأوضح «أبو ياسين» أن الجمل البحري يأتي إلى محافظة السويس بعظامه، أي بالمحارة الخاصة به، ثم يتم استخراج الجمل من المحارة وسلقه، وبعد ذلك، يتم تقديمه بعدة طرق، منها: «شرائح في شوربة السي فود، أو تتبيله ووضع عليه البهارات المختلفة وتقديمه في شندوتشات، أو عملها مدفونة في الأرز أو طهيه مع الطماطم».

وأضاف أن سعر سندوتشات الجمل البحري يبدأ من 20 جنيهًا، وتتصاعد حسب الكمية، مشيرًا إلى أن طلب الجمل البحري يبدأ من 50 جنيهًا، حسب الكمية المطلوبة.

شريان المأكولات البحرية

ولفت أبو ياسين إلى أن الجمل البحري طعام مغذي يحتوي على فسفور عالي، حتى أطلق عليه «شريان المأكولات البحرية»، لأنه أساسي في كل وجبة، بداية من الشوربة مرورًا بالمدفونة وحتى تقطيعه في شكل شرائح بعد طهيه مع الطماطم.

يحظى الجمل البحري بشعبية كبيرة في محافظة السويس، إذ يعتبر من الأطباق الشهية التي تجذب السكان المحليين والسياح الأجانب على حد سواء.