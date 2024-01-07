محافظ السويس وكبار المسؤولين وأعضاء برلمان الشباب يشاركون الأقباط عيد الميلاد

زار اليوم الأحد، محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، وكبار المسؤولين في المحافظة، وأعضاء برلمان الشباب والطلائع والشيوخ، كنيسة مار جرجس وكنيسة الراعي الصالح بالسويس، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أسقف السويس يستقبل المهنئين بعيد الميلاد

وكان في استقبال الوفد التنفيذي والشعبي الأنبا بموا، أسقف السويس، وعدد من القساوسة والكهنة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بهذا اليوم الذي يحتفل به أبناء مصر بأحد أعيادهم، مؤكداً على أن أعياد المصريين منذ فجر التاريخ لا يمكن أن نميزها عن بعضها، فكلها احتفالات تعكس مدى ترابط تضافر أبناء الشعب المصري تحت راية الوطنية بغض النظر عن أي معتقد.

وأضاف أن مصر ليس مجرد وطن نعيش فيه فحسب، بل وطن عيش فينا، وأن وحدة الشعب المصري وحبه للوطن أمر واقع نلمسه جميعًا.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس، الشيخ ماجد راضي، أن أعياد المصريين منذ فجر التاريخ تعكس مدى ترابط تضافر أبناء الشعب المصري تحت راية الوطنية بغض النظر عن أي معتقد، مؤكدًا على ما تمثله هذه المناسبات من قيم المواطنة والإخاء بين كافة أطياف الشعب المصري.

وتبادل الحضور التهاني بمناسبة الأعياد، مؤكدين على ما تمثله هذه المناسبات من قيم المواطنة والإخاء بين كافة أطياف الشعب المصري، وما تؤكد عليه من تكاتف والتفاف أبناء الكنانة حول قيادتهم السياسية، التي تؤكد دوما على إرساء هذه القيم الحميدة بين أبناء شعب مصر الأبي.

وفي ختام الزيارة، قدم أعضاء برلمان الشباب والطلائع والشيوخ شهادة تهنئة للأنبا بموا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.