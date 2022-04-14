دليلك لأبرز مطاعم المأكولات البحرية في دمياط.. «مشوي ومقلي وطواجن»

تشتهر محافظة دمياط، كونها من المدن الساحلية، بتعدد المطاعم التي تقدم المأكولات البحرية، والتي يفضل الكثير من أبناء دمياط وزائريها تناولها بأنواعها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، لذلك تقدم «الوطن» لقرائها دليل لعدد من المطاعم التي تقدم الأسماك والمأكولات البحرية بمدن دمياط ورأس البر.

مطعم نوارة الساحل

المطعم يقع في شارع 77 بمدنة رأس البر، ويمتاز بكونه مطعم صالة وتجهيز للتوصيل «الديلفري»، ويقدم مجموعة من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة.

وتضم قائمة الوجبات بالمطعم عدة أصناف مختلفة منها:

وجبة كنافة الجمبري بقيمة 50 جنيها، وكذلك وجبة شبابية تحتوي على شوربة سي فود وسمكة بلطي مقلية وسمكة طوبار مشوي وأرز بالسي فود وطحينة وخبز بقيمة 150 جنيها.

وجبة الطاقة مكونة من شوربة سي فود وسبيط مقلي وبوري زيت وليمون وغطا موسى مقلي وكابوريا جريل بالخلطة وجمبري شيش وأرز أحمر وطحينة وخبز بقيمة 230 جنيها.

وجبة الملوك مكونة من شوربة سي فود وسبيط مقلي وكفتة مقلية وطاجن بطارخ وأرز بالسي فود وطحينة وخبز بقيمة 250 جنيها.

كما يتميز المطعم بتقديم وجبات الأطفال «نيمو»، وهي عبارة عن كايزر جمبري وكفتة جمبري وطحينة وبوم فريت وسلطة، وهدية من المطعم بقيمة 50 جنيها، وكذلك وجبة «دوري» مكونة من شيش فراخ وأرز بسمتي وبوم فريت وعصير وهدية من المطعم بقيمة 50 جنيها.

مطعم استاكوزا

يعتبر «استاكوزا» من أشهر مطاعم السمك والمأكولات البحرية، ويقع في الشارع الحربي، ويقدم وجبات متنوعة من الأسماك منها البوري والدنيس والمكرونة، إلى جانب السبيط والكابوريا والجمبري، من خلال اختيار النوع الذي تفضله من بين الأنواع المختلفة ثم طهيها.

ولا يوجد أسعار محددة للمأكولات في مطعم استاكوزا، فالأمر يعتمد على سعر كل نوع بمفرده، فشوربة السي فود تبدأ من 90 إلى 114 جنيها، والجمبري يبدأ من 400 إلى 800 جنيه، والدينيس يبدأ من 262 إلى 274 جنيها.

ويتميز المطعم بالنظافة وتقديم الأطباق المتنوعة، لتناسب من لا يقبلون على تناول الأسماك، مثل أطباق الأرز بالجمبري، واسباجيتي السي فوود، وورق عنب مع السمك.

مطعم ابن حميدو

يقدم مطعم ابن حميدو أصنافا مختلفة للأسماك، منها البوري والبلطي واللوت البلدي والدنيس والقاروص والبربوني، كما تضم قائمة طعامه وجبات للسمك المشوي والمقلي وطواجن السي فود والجمبري وسمك الثعابين، بالإضافة إلى عروض الوجبات بمناسبة شهر رمضان.

ومن أبرز الوجبات التي يتم تقديمها في المطعم:

وجبة رمضان كريم، وهي مكونة من سمكة بوري نصف كيلو، 2 عود كفتة جمبري، شوربة سي فود، 2 عود جمبري مقلي، 2 شريحة سيبيا، أرز سي فود، سلطة، حلو، مياه، مشروب رمضاني.

وجبة مدفع رمضان، مكونة من سمكة موسى مقلي، سمكة دينيس حسب الطلب، كفتة جمبري، شوربة سي فود، 3 عود جمبري جامبو، سيبيا مقلي، أرز سي فود، سلطة، حلو، مياه، مشروب رمضاني، بقيمة 375 جنيها.

وجبة وحوي يا وحوي، مكونة من سيبيا، كفتة جمبري، جمبري مقلي، جمبري مشوي، كبيبة سي فود، 2 أرز سي فود، 2 شوربة سي فود، طاجن بطارخ، سلطة، حلو، مياه، مشروب رمضاني، بقيمة 650 جنيها.

مطعم sea door

يعد «سي دور - sea door» من أشهر مطاعم دمياط عامة ورأس البر خاصة، وله فرع أعلى مبنى الغرفة التجارية بدمياط، ويقدم تشكيلة متنوعة من الأسماك بأنواعها المختلفة، مثل الجمبري المقلي والمشوي، السمك الفيلية، السمك البوري، البلطي.

وتشمل قائمة المطعم وجبة سكليت سي فود بقيمة 180 جنيها، عبارة عن بطارخ وجمبري وسط وكفتة سمك وسيبيا.

كما يقدم المطعم طبق الكابوريا «مسلوق، مشوي، مخلية، بشاميل» بقيمة 150 جنيها، وطبق السيبيا «مقلي أصابع، مشوي إسكندراني، طاجن صوص أحمر، إيطالي بالقشطة» بـ105 جنيهات.

أما طبق الجمبري بمختلف الأنواع والأحجام، فيبدأ سعره من 150 إلى 720 جنيها.