ماذا حدث في الساعات الأولى من عملية طوفان الأقصى؟.. صحيفة عبرية توضح

كشفت صحيفة يديعوت إحرنوت الناطقة باللغة العبرية، عن أحداث الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى التي قامت بها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، والتي استطاع رجال المقاومة تحطيم إسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يقهر، وخاصة بعد إعلان استحالة تجاوز جدار الفصل العنصري بين القطاع وغلاف غزة.

ماذا حدث في الساعات الأولى من عملية طوفان الأقصى

وبحسب الصحيفة، فقبل بدء عملية طوفان الأقصى هاجمت الفصائل الفلسطينية بشكل مباشر كاميرات المراقبة، وأعمدة الاتصالات، وجميع الطرق التي تسمح بجمع المعلومات.

كما قامت الفصائل باستخدام طائرة دون طيار انتحارية، وذلك بهدف تضليل قيادات جيش الاحتلال وبالتالي يمنع من تكوين صورة للحدث.

وبسبب ذلك الهجوم، لجأ قيادات الجيش الإسرائيلي إلى متابعة الأحداث من خلال البث التلفزيوني، ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص التليجرام، والتي كان ينشر عليها صور ومقاطع فيديو للأحداث في غلاف غزة، وبعد بعض الوقت أدرك قيادات الجيش أن هناك حدثا جللا في إسرائيل.

كما أن بعد خروج جيش الاحتلال، فقد قامت الفصائل الفلسطينية على اختراق تطبيقات الواتساب وأعطت تعليمات خاطئة للجنود الذين قاموا بقتل زملائهم.

وعن ماذا حدث في الساعات الأولى من عملية طوفان الأقصى، فقد أوضحت الصحيفة العبرية أن عشرات الضباط والقادة أكدوا بأنها كانت أصعب اللحظات وأكثرها إحراجًا، فقد كان النظام القيادي شبة فاشل إذ تم إطلاق النار والقذائف على سيارات من وصفوهم بالإرهابيين والتي تم الاكتشاف فيما بعد أنه كان يتواجد بها عدد من المدنيين الإسرائيليين.

كشف تقرير موسع للصحيفة العبرية تفاصيل الساعات الأولى من أحداث 7 أكتوبر الماضي، حيث هاجمت الفصائل الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة وأدت إلى مقتل 1200 شخص، مما جعل دولة الاحتلال تشن عدوانا مستمرا على القطاع وذلك حتى اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة، أن الكثير من المسؤولين في جهاز الأمن بالشاباك وجيش الاحتلال يناقشون بعض المؤشرات المهمة على هجوم محتمل، ولكن حتى تلك المؤشرات لم تشكل تحذيرا صريحا للحرب.

الاستعداد لمعركة طوفان الأقصى

وبحسب يديعوت، فقد كانت الفصائل الفلسطينية تخوض تدريبات مبكرة بدأ عام 2014، ولمدة 10 سنوات وأنه لم يكن هناك أي مؤشرات لموعد أو سبب تلك التدريبات، كان بعض القيادات من رفيعي المستوى هم فقط الذين على علم بتلك العملية العسكرية، لكن الكثير من القيادات لم يكونوا على علم بالأحداث.

وأضافت أن قُبيل تنفيذ العملية العسكرية طالبت القيادات بالاختباء عن الأنظار قبيل بدء العملية العسكرية.