مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجمهور طمح في نتيجة أفضل لمنتخب مصر أمام موزمبيق

قال أحمد فاروق، مراسل القاهرة الإخبارية في أبيدجان، إن الجمهور المصري طمح في نتيجة أفضل من تعادل المنتخب الوطني أمام موزمبيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، حيث تمنى أن تكون بداية قوية لمشوار ينتهي بالتتويج باللقب، لكنه رأى أن نقطة أفضل من لا شيء.

توقيت الهدف المتأخر منح شيئا من المعنويات الجيدة

وأضاف «فاروق»، خلال رسالة على الهواء، أنه رغم الإحباط على مدار المباراة، وفي الوقت بدل الضائع، لكن توقيت الهدف المتأخر منح شيئا من المعنويات الجيدة للجمهور المصري، فهو يرى أن تلك النقطة أنقذت ما يمكن إنقاذه، وربما تكون دافعا كبيرا للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخب المصري يظهر بشكل مميز في المواجهات الكبرى، حتى تحت قيادة مدرب المنتخب روي فيتوريا نفسه، فأداء المنتخب في المباريات الودية ظهر بشكل أفضل، وهذا ما تحدثت عنه الجماهير المصرية.

تقدم المنتخب في الشوط الأول

وأوضح أن الجمهور تحفظ حتى بعد تقدم المنتخب في الشوط الأول، حيث شعر ببعض القلق من عدم انتشار اللاعبين بشكل مثالي، وعدم الظهور بالشكل المأمول، لكن الكل لديه أمل كبير بأن المباراة المقبلة، خاصة أمام غانا، ستمثل انطلاقة حقيقية للمنتخب.