106 أعوام على مولده.. سطور في حياة جمال عبدالناصر

تحل اليوم الذكرى الـ106 على ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي وُلد في 15 يناير عام 1918 في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، لأسرة صعيدية يعمل ربها وكيلًا لمكتب بريد باكوس.

وفي هذا اليوم، نستعرض أبرز المحطات في حياة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

نشأة جمال عبدالناصر

انتقل جمال عبدالناصر، في تعليمه الابتدائي بين القاهرة والإسكندرية، وكذلك في الثانوية العامة حيث التحق بمدرسة حلوان الثانوية وبعدها انتقل إلى رأس التين الثانوية بالإسكندرية، وأخيرًا النهضة بحي الظاهر.

وبينما كان جمال عبدالناصر في السابعة عشر من عمره، بدأ نضاله السياسي بالمشاركة في المظاهرات الشعبية التي طالبت بجلاء الإنجليز عن مصر، وحينما بلغ الـ34 عاما قاد ثورة 23 يوليو عام 1952.

التحق جمال عبدالناصر بالكلية الحربية بعد انتهائه من الثانوية العامة، إلا أنه رسب في كشف الهيئة ليقرر الالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وظل بها لمدة 6 أشهر.

عودة «ناصر» للكلية الحربية

تقدم «ناصر» مرة أخرى إلى الكلية الحربية في عام 1936 بعد الاتجاه لزيادة الضباط في الجيش، وبالفعل التحق بها وتخرج فيها عام 1938 ليلتحق بعدها بسلاح المشاة.

خدم جمال عبد الناصر في الخرطوم وجبل الأولياء عام 1939، وشارك في حرب فلسطين.

وبدأ بعد ذلك نشاط جمال عبدالناصر مع الضباط الأحرار، حتى حدوث حريق القاهرة عام 1952؛ لتحدث بعدها المواجهة بين الضباط الأحرار والملك فاروق في انتخابات نادي ضباط الجيش، ونجح فيها محمد نجيب، مرشح الضباط الأحرار، وخسر حسين سرى عامر مرشح الملك، وألغيت الانتخابات.

نجح جمال عبدالناصر مع الضباط الأحرار في طرد الإنجليز عن مصر يوم 23 يوليو عام 1952، لتبدأ من وقتها سيرة زعيم اعتبره ملهمًا للعرب.

وفي 17 أبريل عام 1954 تولى رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية.

واستطاع بالوفد المصري المفاوض انتزاع الموافقة البريطانية على اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر عام 1954، ليتعرض بعدها لمحاولة اغتيال في 26 أكتوبر عام 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية عندما كان يلقي خطابًا بمناسبة الاحتفال باتفاقية الجلاء

وفي 24 يونيو عام 1956، أصبح جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية، ليقود خلال فترة حكمه للبلاد معاركا عديدة ضد العدو حتى توفي في 28 سبتمبر عام 1970.