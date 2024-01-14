إقبال كبير على مراكز شباب القليوبية لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بأمم أفريقيا

شهدت مراكز شباب القليوبية إقبالا كبيرًا من الرواد، لمشاهدة مباراة مصر وموزنبيق، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط تشجيع وهتافات حماسية لمؤازرة المنتخب الوطني.

إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، تأتي وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتهدف وزارة الشباب والرياضة، إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، تسعى لخدمة الجمهور المترددين، وجذب النشء والشباب، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الشباب.

مبادرة شجع مصر

كما تهدف إلى لوقوف بجانب المنتخب في رحلة كأس الأمم الأفريقية، تحت شعار «شجع مصر»؛ لتشجيع المنتخب للفوز بالبطولة للمرة الثامنة، إذ فاز منتخب مصر لكرة القدم بلقب البطولة 7 مرات في تاريخها.