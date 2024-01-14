شفرة سحرية تتيح مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023.. «اتفرج ببلاش»

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق مباراة منتخبي مصر وموزمبيق اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي يجرى إذاعتها عبر القناة الجزائرية على النايل سات مجانا.

شفرة سحرية لمشاهدة المباراة

تمكنت القناة الجزائرية عبر النايل سات من الحصول على حقوق بث 17 مباراة من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية كانت من ضمنها مباراة مصر، ونصف النهائي والنهائي، إذ يمكنك العثور عليها من خلال التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي ولكنها قناة مشفرة وتكون شفرتها هى 1100001100000000.

يمكن فك شفرة القناة الجزائرية التي تذيع مباراة مصر وموزمبيق من خلال الخطوات التالية والتي منها:

الدخول على القائمة من جهاز التحكم.

وبعدها الضغط على أيقونة الإعدادات.

إدخال الرقم السري (0000)، أو (1111).

ومن ثم بتسجيل رمز فك الشفرة التالي 110000000000.

القناة الجزائرية

ويمكن ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات أيضا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- ومن القائمة اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختر تثبيت أو Installation.

- يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- ومن قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- أدخل التردد 11680 كتابةً.

- اختر التردد الأفقي H.

- قم باختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من البحث، وبعد ذلك اضغط على حفظ أو Save.