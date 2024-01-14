هيفاء وهبي تقترب من تحقيق أول مليون مشاهدة بأغنية وصلتلها

اقتربت الفنانة هيفاء وهبي من تحقيق أول مليون مشاهدة بأغنية وصلتلها والتي طرحتها أمس عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب.

أغنية وصلتلها لهيفاء وهبي من ألحان الراحل محمد النادي الذى توفي منذ أشهر قليلة، وكلمات محمود عبدالله وتوزيع نور.

هيفاء وهبي تروج لأغنية وصلتلها

وروجت هيفاء وهبي لأغنية وصلتلها قبل طرحها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

ينشر البرومو الدعائي معلقة بكلمات من الأغنية قائلة: استرجع حبك ممن لم يثمّن قيمتك والعشرة، استرجع صداقتك ممن لم يحفظ سرّك، استرجع قوّتك ممن يستهويه ضعف، استرجع قلبك ممن يستطيع العيش بدونك، استرجع اهتمامك من صاحب الردود المتأخرة والباردة والقصيرة، وأعطهِ شيئاً واحداً أعطِ ظهرك، فيديو كليب وصلتلها.. قريباً.

لتنهال تعليقات الجمهور على منشور هيفاء وهبي بعد طرح الأغنية بالإشادات عليها.