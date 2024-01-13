إشادات جماهيرية بلحن أغنية هيفاء وهبي للراحل محمد النادي: ولا غلطة

طرحت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «وصلتلها»، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر محمود عبد الله ومن توزيع نور، وألحان محمد النادي، الذي رحل عن عالمنا في يونيو الماضي.

وحققت أغنية وصلتلها مشاهدات عبر القناة الرسمية لـ هيفاء وهبي على «يوتيوب»، تجاوزت الـ118 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة على طرحها.

«وصلتلها» تحقق 118 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة

الجمهور يشيد بأغنية «وصلتلها»: «ولا غلطة»

وحظيت الأغنية وألحانها بإعجاب عدد كبير من الجمهور على يوتيوب، حيث توالت التعليقات على الأغنية: «أغنية بتجنن كلمات ولحن وإحساس وموضوع بيجنن، أبدعتي يا أحلى فنانة»، «كتير حلوة الأغنية، والكلمات واللحن، واختيار الموضوع»، «الأغنية جبارة من موضوعها لكلماتها لألحانها، لأداء هيفاء الرائع»، «الأغنية بتجنن كلام لحن توزيع ولا غلطة».