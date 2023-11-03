تفاصيل فيلم هيفاء وهبي الجديد.. «تجربة كوميدية»

تعقد الفنانة هيفاء وهبي، جلسات عمل مكثفة مع المخرج مرقس عادل، للوقوف على التحضيرات الخاصة بفيلمها السينمائي الجديد والذي يحمل اسم مؤقتًا وهو «جوري»، من حيث الاتفاق على النجوم المشاركين معها وتسكين غالبية الأدوار، ومعرفة التفاصيل المتعلقة باختيار أماكن التصوير والجدول الزمني للانتهاء من تصوير الفيلم.

بيومي فؤاد بطل أمام هيفاء وهبي

وحسب مصدر من داخل الشركة المنتجة، اتفقت هيفاء وهبي والمخرج مرقس عادل، على أسماء بعض أبطال الفيلم وينتمي غالبيتهم لعالم الكوميديا أبرزهم بيومي فؤاد وكريم عفيفي ومحمود الليثي وسليمان عيد، ومحمد كيلاني ونانسي صلاح وتوني ماهر.

أول تجربة تأليف للفنان هيثم سعيد

ويعد الفيلم المرتقب انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، أول تجربة في عالم التأليف والكتابة للمطرب هيثم سعيد، الذي يخوض تجربة الكتابة للسينما لأول مرة.

آخر عمل سينمائي

وكان من بين الأعمال السينمائية التي قامت بها الفنانة هيفاء وهبي فيلم أشباح أوروبا عام 2022 ، وشاركها البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، يناريو وحوار أمين جمال، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.