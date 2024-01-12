هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة «وصلتلها»

طرحت المُطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم «وصلتلها» الليلة وذلك على جميع المنصات الموسيقية الرقمية.

وروّجت هيفاء عن أغنيتها الجديدة، عبر صفحتها على «إنستجرام»، بصور من بوستر الأغنية، وهي أغنية من كلمات محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور ميكس ماستر سليمان دميان.

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وتقول كلمات الأغنية:

وصلتلها خلاص وضمنتها في صفك

فروحت راكنها في رفك تيجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها عشان هي عليك باقيه

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت إنك وصلتلها بطلوع الروح

فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب

لو المعلومة دي نقصاك اديها خلاص بقت عندك

ندهتلها وبعد ما بينت شوقها لقت إيدك بتخنقها

وكنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها قلق في حياتها وبتعمي عينك عن قيمة النعمة

عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد