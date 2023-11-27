توني ماهر يكشف صورا من التحضيرات لفيلم «جوري» بطوله هيفاء وهبي

كشف توني ماهر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صور جديدة من كواليس التحضيرات لفيلم هيفاء وهبي الجديد، والذي يشارك فيه ضمن أبطالة.

ونشر توني ماهر صورا من كواليس التحضيرات معلقا: «الحمد لله فيلم (چوري) قريباً صيف 2024، إخراج الدكتور مرقس عادل، تأليف هيثم سعيد».

أبطال فيلم جوري

ويشارك في فيلم جوري بجوار هيفاء وهبي عدد من نجوم الكوميديا أبرزهم: بيومي فؤاد وكريم عفيفي ومحمود الليثي وسليمان عيد، ومحمد كيلاني ونانسي صلاح وتوني ماهر.

الفليم أول تجربة في عالم التأليف والكتابة للمطرب هيثم سعيد، ومن إخراج مرقس عادل.